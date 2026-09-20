20 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

20 вересня в Україні та світі відзначають Всесвітній день чистоти, День працівника лісу, Всесвітній день смаженого рису, Всесвітній день паельї, Міжнародний день студентського спорту.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика та ісповідника великого князя Михаїла і боярина його Теодора, чернігівських чудотворців; святого великомученика Євстратія і тих, що з ним.

День 1669 Російська агресія - Day 1669 Russian aggression

Всесвітній день чистоти

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 78 / 122.

Всесвітній день прибирання — міжнародна екологічна ініціатива, яка щороку об’єднує мільйони людей у різних країнах світу.

Мета акції — не лише очистити території від сміття, а й привернути увагу до відповідального ставлення до довкілля, культури поводження з відходами та ощадливого споживання ресурсів.

Долучитися до ініціативи може кожен. Серед можливих форматів участі: впорядкування парків, берегів річок, лісосмуг та інших громадських просторів із дотриманням заходів безпеки; збір та сортування відходів для подальшої передачі окремих видів сировини на перероблення; прибирання прибудинкових територій та власних подвір’їв; цифрове прибирання — очищення електронної пошти, гаджетів і хмарних сховищ від непотрібних файлів.

Всесвітній день прибирання — це можливість не лише зробити чистішими наші вулиці, парки чи подвір’я, а й зробити щоденні звички більш відповідальними щодо довкілля.

День працівника лісу

Відзначається щорічно в третю неділю вересня відповідно до Указу Президента України від 28.08.1993 р. № 356/93.

Вперше цей день почали святкувати в 1966 році. Масова вирубка дерев для будівництва нових будівель змусила місцеві органи запровадити спеціальні охоронні організації. Адже знищення лісу могло привести до глобальних проблем з екологією.

Пізніше, в 1977 році, для розробки механізмів відновлення лісу та економного використання деревини було прийнято "лісове" законодавство. Професійні працівники лісництв зробили свій внесок, щоб зберегти природу. Для вшанування їх праці в 1980 році було затверджено свято "День працівника лісу".

Після розпаду СРСР багато держав зберегли традицію відзначати це національне свято. Наприклад, в Україні його започаткували в 1993 році. З того часу щороку працівники лісництв отримують привітання та подяку за працю.

Довідково: В Україні ліси займають близько 10 млн га, що становить майже 16% території країни;

Майже 50% українських лісів створено людськими руками. Тому вони потребують догляду та відновлення; Найбільш залісена територія – Карпати.

Всесвітній день смаженого рису

Незамінний продукт для приготування плову, різотто, супів, паельї, різних закусок, оцту, вина, десертів та ще безлічі страв і напоїв — це, звісно, рис. І якщо для європейців рис — це просто один з багатьох їстівних злаків, то більш ніж для половини населення світу, включно з усіма мешканцями Східної та Південно – Східної Азії, він є основним у харчуванні — в тих краях страви з рису їдять двічі або тричі на день.

Міжнародний день студентського спорту

Міжнародний день студентського спорту - це всесвітнє свято, яке підкреслює ключову роль спорту у вищих навчальних закладах. Цей день, що відзначається щорічно 20 вересня, є свідченням синергії між академічними досягненнями та спортивною досконалістю.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Джордже (Георге) Кошбука (1866–1918), румунського поета, літературознавця, перекладача, журналіста, етнографа, історика;

135 років від дня народження Тадеуша Лер-Сплавінського (1891–1965), польського вченого-славіста, мовознавця;

130 років від дня народження Теофіла Семеновича Демчука (1896–1992), українського актора, театрознавця, педагога;

130 років від дня народження Петра Піроцького (1896-1958), вченого у галузі гірничої електротехніки, педагога, розробника іскробезпечних систем сигналізації та зв’язку для загазованих шахт;

120 років від дня народження Олександра Микитюка (1906–1986), українського композитора, диригента (США);

115 років від дня народження Віктора Миколайовича Лободи (1911–1992), українського живописця (про творчість В. Лободи знято фільм "Феномен України", 2011);

90 років від дня народження Юрія Сікала (1936-2017), режисера лялькового театру, педагога, народного артиста України;

90 років від дня народження Григорія Дем’янчука (1936-2001), журналіста, письменника, педагога, краєзнавця;

85 років від дня народження Степана Івановича Гостиняка (1941), українського поета, літературознавця (Словаччина);

75 років від дня народження Степана Михайловича Епояна (1951), українського вченого в галузі технологій водопостачання;

30 років від дня народження В’ячеслава Сіндія (1996-2022), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще цього дня:

1946 - Відкрився перший Каннський кінофестиваль;

1954 - ЕОМ виконала першу програму на першій мові програмування високого рівня Фортран;

1970 - Станція "Луна-16" здійснила перше буріння ґрунту на Місяці;

1991 - Створено Службу національної безпеки України (нині - СБУ);

1992 - На референдумі більшість громадян Франції висловилася за вступ країни до Європейського Союзу;

2003 - На референдумі в Латвії громадяни проголосували за входження країни до ЄС;

2008 - Відкриття першого в Україні IMAX кінотеатру.

Церковне свято

Великомученик Євстафій Плакида разом із дружиною Теопистією та дітьми Агапієм і Теопістою постраждали за християнську віру в Римській імперії. Вони залишилися вірними Христу навіть перед смертю, і їхня пам’ять шанується як приклад мужності та сімейної віри.

Мученики Михаїл Чернігівський та боярин Теодор були відомі проповідницькою діяльністю та чудотворними зціленнями. Церква вшановує їх за відданість Богові й допомогу ближнім.

Преподобний князь Олег Брянський відомий своїм смиренним життям і праведністю. Його шанують як приклад благовірного життя та служіння Богові.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Іван, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Федір, Тетяна.

З прикмет цього дня:

Віряни моляться святим про захист сім'ї, здоров'я та добробут. Також просять зцілення та захисту від ворогів. Особливу увагу приділяють сімейним цінностям та допомозі ближнім. День вважався сприятливим для духовних практик та поминання предків.

Якщо у цей день дме сильний вітер - вважається, що він має цілющу силу і може "видути" хвороби та нещастя. У давнину на такий вітер виносили ковдри, подушки, одяг. Також 20 вересня намагаються зробити прибирання в домі, вимити усі вікна та дзеркала. Городи цього дня підживлюють добривами, щоб у наступному році був гарний урожай.

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