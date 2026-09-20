Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти за добу втратили 1560 осіб та 436 од. спецтехніки – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Додати як джерело

Сили оборони за добу ліквідували 1560 окупантів, чотири танки, 56 артсистем, чотири бронемашини, 1833 БПЛА, а також 436 авто та спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.26 склали: особового складу – близько 1 517 990 (+1 560) осіб, танків – 12 356 (+4) од., бойових броньованих машин – 25 361 (+4) од., артилерійських систем – 50 067 (+56) од., РСЗВ – 2 146 (+3) од., засоби ППО – 1 659 (+2) од., літаків – 442 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 695 (+23) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 525 965 (+1 833) од., крилаті ракети – 5 111 (+0) од., кораблі/катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 151 345 (+423) од., спеціальна техніка – 4 716 (+13) од.", – йдеться в повідомленні в Facebook.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid024jRHAeYyBJGpirAqwbBgmBTJuq3ZYLzAm9WGGVm91wdBhdNpi2JdhRF9F6UrLo6el?locale=uk_UA

#генштаб #втрати #рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. "Готуються рі…

Читати
До трьох зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку на Сумщині, а постраждалих до 15 осіб – поліція

До трьох зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку на Сумщині, а постраждалих до 15 осіб – поліція

До трьох зросла кількість жертв російського удару КАБ по житловому будинку в Сумах, також до 15 осіб – кількість постраждалих, повідомляє Національна…

Читати