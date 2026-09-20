Окупанти за добу втратили 1560 осіб та 436 од. спецтехніки – Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1560 окупантів, чотири танки, 56 артсистем, чотири бронемашини, 1833 БПЛА, а також 436 авто та спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.26 склали: особового складу – близько 1 517 990 (+1 560) осіб, танків – 12 356 (+4) од., бойових броньованих машин – 25 361 (+4) од., артилерійських систем – 50 067 (+56) од., РСЗВ – 2 146 (+3) од., засоби ППО – 1 659 (+2) од., літаків – 442 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 695 (+23) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 525 965 (+1 833) од., крилаті ракети – 5 111 (+0) од., кораблі/катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 151 345 (+423) од., спеціальна техніка – 4 716 (+13) од.", – йдеться в повідомленні в Facebook.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid024jRHAeYyBJGpirAqwbBgmBTJuq3ZYLzAm9WGGVm91wdBhdNpi2JdhRF9F6UrLo6el?locale=uk_UA