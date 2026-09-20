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Безпека Польщі напряму залежить від спроможності України збивати повітряні цілі – Косіняк-Камиш

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Польський державний інтерес полягає у послідовній підтримці України, оскільки це дозволяє перехоплювати російські ракети та безпілотники до того, як вони перетнуть кордон Євросоюзу, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Ракети падають, дрони падають за кілометр від польського кордону. Якщо Україна не має систем протиповітряної оборони, якщо у неї немає боєприпасів для збиття цих дронів, більшість із них пролетять через Україну і досягнуть Польщі. Державний інтерес полягає у підтримці України, яка веде бойові дії, щоб ракети перехоплювалися там і не досягали Польщі", – заявив Косіняк-Камиш, передає Clash Report.

Як повідомлялося, Польща розширює заходи із захисту повітряного простору на тлі останніх провокацій та актів агресії з боку Росії. Косіняк-Камиш заявив, що у зв'язку з провокаціями було прийнято рішення розширити захист польського повітряного простору і посилити активність повітряних сил, включаючи літаки та гелікоптери F-16.

Джерело: https://t.me/ClashReport/97276

#польща #безпека #підтримка
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