Безпека Польщі напряму залежить від спроможності України збивати повітряні цілі – Косіняк-Камиш

Польський державний інтерес полягає у послідовній підтримці України, оскільки це дозволяє перехоплювати російські ракети та безпілотники до того, як вони перетнуть кордон Євросоюзу, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Ракети падають, дрони падають за кілометр від польського кордону. Якщо Україна не має систем протиповітряної оборони, якщо у неї немає боєприпасів для збиття цих дронів, більшість із них пролетять через Україну і досягнуть Польщі. Державний інтерес полягає у підтримці України, яка веде бойові дії, щоб ракети перехоплювалися там і не досягали Польщі", – заявив Косіняк-Камиш, передає Clash Report.

Як повідомлялося, Польща розширює заходи із захисту повітряного простору на тлі останніх провокацій та актів агресії з боку Росії. Косіняк-Камиш заявив, що у зв'язку з провокаціями було прийнято рішення розширити захист польського повітряного простору і посилити активність повітряних сил, включаючи літаки та гелікоптери F-16.

Джерело: https://t.me/ClashReport/97276