Данія передає Україні позачерговий пакет військової допомоги на $275 млн – Міноборони України

Данія передає позачерговий, 31-й, пакет військової допомоги Україні вартістю близько $275 млн, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Ці кошти будуть спрямовані на посилення спроможностей ППО України у критичний осінньо-зимовий період", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що Данія від початку повномасштабного російського вторгнення залишається однією з держав-лідерів у наданні військової допомоги Україні та послідовно розвиває нові ефективні формати співпраці.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/16222