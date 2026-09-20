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Данія передає Україні позачерговий пакет військової допомоги на $275 млн – Міноборони України

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Данія передає позачерговий, 31-й, пакет військової допомоги Україні вартістю близько $275 млн, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Ці кошти будуть спрямовані на посилення спроможностей ППО України у критичний осінньо-зимовий період", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що Данія від початку повномасштабного російського вторгнення залишається однією з держав-лідерів у наданні військової допомоги Україні та послідовно розвиває нові ефективні формати співпраці.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/16222

#данія #військова #допомога
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