Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 5 людей – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по торгівельному центру в Дніпрі зросла до 5 людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"До медиків звернулася 22-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по торговому центру в Дніпрі, на місці удару почалася пожежа. За даними місцевих ЗМІ та розповсюдженими відео з місця події мова йде про ТЦ "Новий континент".

Раніше було відомо про чотирьох постраждалих.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32151