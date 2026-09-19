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Голови МЗС України та Ісландії обговорили підготовку до підписання угоди про співпрацю у сфері безпілотників

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з ісландською колегою Торгердур Катрін Гуннарсдоттір, повідомляє пресслужба МЗС України.

"По дорозі на тиждень засідань високого рівня Генеральної Асамблеї ООН я з приємністю здійснив свій перший двосторонній візит до Ісландії. У розвиток домовленостей, досягнутих під час нещодавніх візитів Президента України Володимира Зеленського та Голови ВРУ Руслана Стефанчука, провів плідні переговори зі своєю ісландською колегою Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Поінформував її про ситуацію в Україні, невпинний терор Росії, блокаду в Чорному морі, а також наші поточні зусилля з досягнення миру," – розповів Сибіга.

Сторони домовилися прискорити підготовку до підписання угоди про співпрацю у сфері безпілотників між Україною та Ісландією. Андрій Сибіга наголосив, що Україна готова поділитися своїм унікальним досвідом у захисті критичної інфраструктури.

Напередодні тижня високого рівня ГА ООН сторони узгодили позиції щодо найактуальніших міжнародних питань, приділивши особливу увагу дестабілізуючим діям Росії в Європі та шляхам протидії їм.

Також міністри закордонних справ обговорили шляхи поглиблення практичної співпраці між Україною та Об'єднаними експедиційними силами та енергетичну стійкість України напередодні зими. Сибіга подякував Ісландії за готовність продовжувати надавати життєво необхідну підтримку Україні, а також за послідовну підтримку України з боку Ісландії.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/10471

#зустріч #мзс #ісландія
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