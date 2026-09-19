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Події

На Київщині внаслідок удару загинули мати та двоє дітей – ОВА

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Російські окупанти в суботу, 19 вересня, атакували Фастівський район Київської області, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Внаслідок ворожої атаки загинули мама та двоє маленьких дітей – дівчинка і хлопчик", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Також у Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували.

Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки атаки.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2928

#загиблі #київщина #атака
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