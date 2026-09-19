На Київщині внаслідок удару загинули мати та двоє дітей – ОВА

Російські окупанти в суботу, 19 вересня, атакували Фастівський район Київської області, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
"Внаслідок ворожої атаки загинули мама та двоє маленьких дітей – дівчинка і хлопчик", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.
Також у Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували.
Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки атаки.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2928