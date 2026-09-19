Зеленський вручив нагороди переможцям Кубку президента України з рукопашного бою

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування щорічного турніру "Кубок президента України з рукопашного бою", був присутній на фіналі змагань, що відбулися на Івано-Франківщині, та вручив нагороди переможцям і призерам турніру, повідомляє пресслужба глави держави.

"У фіналі змагалися представники Служби безпеки Президента України, Національної гвардії України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України та Державного бюро розслідувань у семи вагових категоріях у розділі "Повний контакт", – йдеться у повідомленні.

Загалом захід об'єднав 127 спортсменів з одинадцяти інституцій, які змагалися в кількох розділах: "Повний контакт", "Демонстрація техніки самозахисту", "Адаптивний спорт". Це військові формування, правоохоронні органи та рятувальні служби. Цього року також вперше відбулися змагання і з адаптивного рукопашного бою серед ветеранів та воїнів, які зазнали поранень, захищаючи Україну від російської агресії.

"Це важливий турнір, важливий вид спорту, який вдосконалює якості всіх, хто на захисті України, нашої держави, наших людей, безумовно, на захисті нашої свободи, наших цінностей. Незалежно від цьогорічних результатів усі ви є, безумовно, переможцями – переможцями за духом і за вашими справами, адже багато років і багато днів поспіль на своїй службі і своєю службою Україні ви перемагаєте страх, біль, перемагаєте війну і смерть", – наголосив Зеленський під час звернення до учасників турніру.