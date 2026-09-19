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Події

В Дніпрі постраждали чотири людини – ОВА

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В Дніпрі постраждали чотири людини – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

В Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару в суботу, 19 вересня, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Уже четверо поранених через атаку росіян на Дніпро", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по торговому центру в Дніпрі, на місці удару почалася пожежа. За даними місцевих ЗМІ та розповсюдженими відео з місця події мова йде про ТЦ "Новий континент".

Раніше було відомо про двох постраждалих.

 

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