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Рада не пішла на перерву, а продовжує працювати – пресслужба

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Рада не пішла на перерву, а продовжує працювати – пресслужба

Верховна Рада не пішла на перерву, а продовжує працювати, заявила пресслужба апарату парламенту.

"Парламент продовжує працювати безперервно. Окрім роботи в сесійній залі народні депутати також розглядають законопроєкти та ухвалюють рішення на засіданнях комітетів; працюють в робочих групах над законопроєктами та поправками до них; беруть участь у парламентських слуханнях; працюють в тимчасових слідчих та спеціальних комісіях, у фракціях і депутатських групах, готуючись до подальшого розгляду питань у сесійній залі. Тож Верховна Рада не йде на перерву, а продовжує працювати безперервно. Робота комітетів, підкомітетів, робочих груп, ТСК та фракцій триває", – зазначили у пресслужбі у суботу.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") до 13 жовтня пленарних засідань Верховної Ради не планується.

"Рада знову пішла на велику перерву пленарних засідань. Майже на місяць, а саме на 26 днів з 17 вересня до 13 жовтня", – написав Железняк у Телеграмі.

 

#сесія #рада #розяснення #пресслужба
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