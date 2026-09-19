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Стефанчук ініціює зустріч голів парламентів країн "Карпатської вісімки"

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Стефанчук ініціює зустріч голів парламентів країн "Карпатської вісімки"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук має намір організувати зустріч голів парламентів країн "Карпатської вісімки" для початку діалогу між законодавчими органами.

"Верховна Рада готова надати Карпатській ініціативі й парламентський вимір. Плануємо зібрати голів парламентів країн C8 та започаткувати системний Карпатський парламентський діалог", – написав Стефанчук у Фейсбуці у суботу.

За словами спікера Верховної Ради, завдання такого діалогу – допомагати усувати правові бар'єри для спільних проєктів, пришвидшувати транскордонні угоди та створювати умови для ще тіснішої співпраці громад і регіонів.

"Наше завдання – перейти від окремих успішних проєктів до системної співпраці. Надто довго Карпати були лінією, що нас розділяла. Тепер маємо зробити їх мостом, який об'єднує", – підкреслив Стефанчук.

Він повідомив, що у другий день саміту Карпатської інтеграційної ініціативи взяв участь у дискусії про її місцевий і регіональний вимір.

"Говорили про те, як співпраця громад і регіонів може зміцнювати згуртованість, економічний розвиток і безпеку всього Карпатського простору. Для України це також практична інтеграція до вступу в ЄС. Вона має бути відчутною для людей у конкретних речах: нових мостах і пунктах пропуску, спільних рятувальних службах, інфраструктурних проєктах, партнерствах між громадами", – зазначив Стефанчук.

 

#рада #саміт #парламенти
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