СБУ вдруге успішно застосувала новий український дрон-перехоплювач – Зеленський

Служба безпеки України вдруге за день успішно застосувала новий український дрон-перехоплювач, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Бійці військової контррозвідки СБУ уразили російський реактивний дрон "Герань-5". Дякую воїнам СБУ за влучність", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше Зеленський після доповіді керівника СБУ Олександра Поклада повідомив про перше застосування перехоплювача. Він доєднав до допису відео бойової роботи СБУ по перехопленню реактивних "шахедів". В СБУ агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що це перші кадри знищення реактивних "шахедів".

Напередодні Зеленський заявив, що дві компанії успішно пройшли бойові випробування перехоплювачів реактивних російських дронів.

"В принципі, ми намагаємося не йти в деталі поки щодо перехоплювачів проти швидкісних шахедів, але тим не менше дві кампанії успішно пройшли випробування бойові, було знищено ворожі "шахеди", достатньо на високій швидкості вони йшли. Це великий позитив, скажу вам чесно, але ми хочемо побачити всі випробування і подивитись формат, як це можна максимально пришвидшити і зробити масове виробництво", – сказав Зеленський на саміті "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit).

Президент нагадав, що 67 компаній працюють над перехоплювачами реактивних дронів, вже підписуються контракти.