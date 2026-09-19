Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук спростував інформацію про нібито скасування його запланованого візиту до Угорщини.

"Вчора був здивований, коли окремими українськими ЗМІ була розтиражована "сенсація" про нібито запланований мій візит до Угорщини та його нібито скасування...

Вирушаючи на саміт спікерів Великої сімки, ми заздалегідь проклали маршрут через Будапешт... Ми прибули у Будапешт за три години до перельоту на саміт, що дуже легко перевірити", – роз'яснив Стефанчук у Фейсбуці у суботу.

При цьому він зауважив, що українська та угорська парламентські команди перебувають у постійному й тісному контакті.

"Ми маємо офіційне запрошення відвідати Угорщину, і зараз триває робота над узгодженням дат та змістовним наповненням такого візиту", – зазначив Стефанчук.

Він також нагадав, що Верховна Рада зі свого боку вже прийняла низку важливих історичних рішень для налагодження та пожвавлення діалогу між нашими країнами.

"У зв'язку з цим просив би представників ЗМІ з розумінням ставитися до таких питань, не створювати неіснуючих "сенсацій", які спричиняють непотрібну напругу у відносинах із сусідами, а в разі потреби звертатися за офіційними коментарями до пресслужби", – зазначив Стефанчук.