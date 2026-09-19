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На Київщині внаслідок російського удару постраждала жінка – ОВА

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На Київщині внаслідок російського удару постраждала жінка – ОВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські окупанти вдень в суботу, 19 вересня, завдали ударів по Фастівському та Обухівському районах Київщини, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"У Фастівському районі внаслідок атаки поранено жінку. Зараз її направляють до найближчої лікарні, де їй нададуть необхідну медичну допомогу. Також в Обухівському районі пошкоджено приватний будинок. Люди знову потерпають від ударів ворога по області", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

На місцях працюють усі оперативні служби та фіксують наслідки атаки.

Голова ОВА закликав жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

 

#постраждалі #київщина #атака
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