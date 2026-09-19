Пасажиропотік через кордон України знизився ще на 1,1% – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через український західний кордон у тиждень з 12 по 18 вересня знизився ще на 1,1% – до 627 тис., через завершення візиту паломників до Умані основне падіння відбулося за рахунок в'їзду до України.

Як свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна", кількість перетинів кордону на виїзд цього тижня збільшилася до 332 тис. з 326 тис. тижнем раніше, тоді як на в'їзд впала до 295 тис. з 308 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також скоротилося до 136 тис. зі 139 тис., тоді як число машин із гуманітарними вантажами зросло до 450 з 401.

Найбільший потік на виїзд був зафіксований у нетрадиційні понеділок-вівторок (52-54 тис. на добу), на в'їзд – у неділю (50 тис.), тоді як найменший на виїзд – у четвер (43 тис.), на в'їзд – також у четвер (38 тис.).

За даними Держприкордонслужби, станом на 18:00 суботи більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею на виїзд у пунктах пропуску (ПП) "Устилуг" – 60 та "Краківець" – 80, де також накопичилося 15 автобусів. Менші черги були в ПП "Рава-Руська" – 40, "Грушів" та "Шегині" – по 30, "Угринів" – 20. Окрім того 80 пішоходів очікували проходження кордону у ПП "Шегині", що відбувається нечасто.

На кордоні зі Словаччиною з двох ПП черга у 15 авто була на ПП "Ужгород", тоді як на кордоні з Угорщиною з шести ПП черги накопичилися на двох: ПП "Лужанка" – 20 та ПП "Вилок" – 15.

На кордоні із Румунією черги були відсутні, а на кордоні із Молдовою з двох ПП черга 25 авто була на ПП "Мамалига".

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень виріс на 1,7% – до 616 тис., й потік на виїзд перевищував потік на в'їзд всього на 4 тис. порівняно із 37 тис. цього року. Такі відмінності пов'язані із тим, що минулого року святкування юдейського Нового року (Рош га-Шана), на яке до Умані щороку навіть під час війни приїжджають кілька десятків тисяч паломників, прийшлося з 22 по 24 вересня, тоді як цього року – з 11 по 13 вересня.

Торік у наступні три тижні пасажиропотік знизився до 16,4% – до 515 тис.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п'ятого – на 62 тис.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,3 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом'якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

За даними УВКБ ООН кількість українських біженців у Європі станом на 30 червня 2026 року становила 5,159 млн, а загалом у світі – 5,687 млн порівняно із відповідно 5,213 млн та 5,687 млн на 30 квітня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень 2026 року, 3,80 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,70 млн на січень цього року та 3,34 млн на липень 2025 року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 18.09 46 27 40 37 20 63 17.09 43 25 38 34 19 56 16.09 44 26 39 36 19 70 15.09 54 30 39 36 20 55 14.09 52 28 44 40 19 78 13.09 44 26 50 46 19 71 12.09 49 29 45 41 20 57 11.09 48 29 42 37 20 62 10.09 46 26 46 34 20 57 09.09 45 26 44 32 21 54 08.09 43 25 40 33 19 48 07.09 43 26 45 39 19 56 06.09 50 29 48 44 20 63 05.09 51 30 43 39 20 61

Дані: Держприкордонслужба