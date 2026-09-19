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Росіяни вдарили по ТЦ в Дніпрі, постраждали двоє людей – облрада

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Росіяни вдарили по ТЦ в Дніпрі, постраждали двоє людей – облрада
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти в суботу, 19 вересня, вдарили по торговому центру в Дніпрі, на місці удару почалася пожежа, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у телеграм-каналі.

"Росія діє за своєю звичною тактикою – б'є по бізнесу та підприємствах. Ще раз нагадую: будьте максимально уважними до сповіщень Повітряних Сил, реагуйте на тривоги та бережіть себе", – написав Лукашук в телеграм-каналі.

Пізніше він повідомив, що стало відомо про двох постраждалих внаслідок російського удару.

За даними місцевих ЗМІ та розповсюдженими відео з місця події мова йде про ТЦ "Новий континент". 

#дніпропетровщина #удар #тц
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