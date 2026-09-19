Стефанчук та Шварц-Фукс обговорили продовження Карпатської ініціативи на міжпарламентському рівні

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та президентка Федеральної ради Австрії Крістіна Шварц-Фукс обговорили продовження Карпатської інтеграційної ініціативи на парламентському рівні.

"Зустрівся із президенткою Федеральної ради Республіки Австрія Крістіне Шварц-Фукс…Обговорили продовження Карпатської інтеграційної ініціативи на парламентському рівні та подальше поглиблення міжпарламентської співпраці. Окремо говорили про залучення австрійського бізнесу до інвестування в Україну, участь Австрії в Коаліції укриттів, реалізацію конкретних проєктів у прифронтових регіонах та обмін досвідом у сфері безпеки", – написав Стефанчук у Фейсбуці у суботу.

За словами Стефанчука, він також порушив питання визнання Голодомору геноцидом українського народу Федеральною радою Австрії.

"Крістіне Шварц-Фукс запевнила: Австрія й надалі підтримуватиме Україну", – повідомив спікер українського парламенту.

Стефанчук наголосив, що це не перша зустріч зі Шварц-Фукс й зараз вона відбулася у рамках саміту "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit), який проходить в Івано-Франківській області.