Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Стефанчук та Шварц-Фукс обговорили продовження Карпатської ініціативи на міжпарламентському рівні

1 хв читати
Додати як джерело

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та президентка Федеральної ради Австрії Крістіна Шварц-Фукс обговорили продовження Карпатської інтеграційної ініціативи на парламентському рівні.

"Зустрівся із президенткою Федеральної ради Республіки Австрія Крістіне Шварц-Фукс…Обговорили продовження Карпатської інтеграційної ініціативи на парламентському рівні та подальше поглиблення міжпарламентської співпраці. Окремо говорили про залучення австрійського бізнесу до інвестування в Україну, участь Австрії в Коаліції укриттів, реалізацію конкретних проєктів у прифронтових регіонах та обмін досвідом у сфері безпеки", – написав Стефанчук у Фейсбуці у суботу.

За словами Стефанчука, він також порушив питання визнання Голодомору геноцидом українського народу Федеральною радою Австрії.

"Крістіне Шварц-Фукс запевнила: Австрія й надалі підтримуватиме Україну", – повідомив спікер українського парламенту.

Стефанчук наголосив, що це не перша зустріч зі Шварц-Фукс й зараз вона відбулася у рамках саміту "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit), який проходить в Івано-Франківській області.

#австрія #парламенти #с8
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. "Готуються рі…

Читати
До трьох зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку на Сумщині, а постраждалих до 15 осіб – поліція

До трьох зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку на Сумщині, а постраждалих до 15 осіб – поліція

До трьох зросла кількість жертв російського удару КАБ по житловому будинку в Сумах, також до 15 осіб – кількість постраждалих, повідомляє Національна…

Читати