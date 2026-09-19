Петиція про ліміт для безкоштовного проїзду пенсіонерів у громадському транспорті Києва не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити ліміт для безкоштовного проїзду пенсіонерів у громадському транспорті столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 21 липня і станом на 19 вересня петиція набрала лише 788 голосів із 6 тис. необхідних.

"Наразі для пенсіонерів Києва проїзд в громадському транспорті безкоштовний без жодного ліміту можливих поїздок. За рахунок постійного безцільного руху містом економічно неактивного населення створюється тиск на тариф за проїзд та зумовлює його нещодавнє підвищення до 30 грн", – йшлося у петиції.

У зв'язку з цим, авторка петиції пропонувала лімітувати безкоштовні поїздки в громадському транспорті для пенсіонерів, що, на її думку, дало б змогу знизити тариф на проїзд для економічно активного населення.

Як повідомлялося, нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті набули чинності у Києві з 15 липня – проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 грн. Водночас передбачені знижки залежно від кількості поїздок: 1-9 поїздок – 30 грн, 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. З 1 серпня також діятиме квиток вартістю 60 грн, який дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин.

До 14 липня вартість однієї поїздки складає 8 грн із знижками залежно від кількості поїздок – до 6,5 грн при купівлі 50 поїздок.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року, до того з 2015 року квиток коштував 4 грн. З 2010 по 2015 рік проїзд у метрополітені в Києві коштував 2 грн, а в наземному транспорті – 1,50 грн.

На сьогодні уже п'ять петицій на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів, але були відхилені столичною владою.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає різке підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва перекладанням фінансового тягаря на киян.