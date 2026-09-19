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Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари

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Зеленський заслухав доповіді Хмари та Драпатого: погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Готуються рішення, які мають оновити управлінські підходи та систему реагування на виклики в командуванні Медичних сил ЗСУ після зміни керівництва. Головне – максимально масштабувати успішні практики, які застосовуються в бойових бригадах та в усіх ефективних патронатних службах бригад. Масштабування успішного досвіду Сил оборони – це пріоритет для командувачів усіх рівнів", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Крім того, обговорювалось оновлення нормативної бази і підходів до залучення іноземних добровольців для служби в Силах оборони України.

"Кожен, хто відчуває, що наш захист незалежності України має глобальне значення, повинен отримати належну можливість проявити себе та відповідну шану. Вдячний усім іноземним добровольцям, які вже вагомо долучились до захисту України, нашої незалежності, права нашого народу жити так, як це має бути у суверенній державі", – розповів президент.

Зеленський також погодив нові далекобійні операції у відповідь на російські удари.

"Готуємо розширення наших далекобійних можливостей", – заявив президент.

Він окремо подякував розробникам та виробникам зброї, які працюють для створення протидії реактивним "шахедам".

"Вже є кілька розробок, які довели свою ефективність реальним застосуванням і збиттям реактивних "шахедів". Працюємо, щоб забезпечити системне застосування, постійну ефективність у збиттях і необхідне масове виробництво", – резюмував Зеленський.

#хмара #драпатий #зеленський #доповіді #далекобійні_удари
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