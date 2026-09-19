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Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили російську РЛС "Небо-У"

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Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" виявили та знищили в тилу противника радіолокаційну станцію "Небо-У", повідомляє командування підрозділу.

"Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" виявили в тилу противника радіолокаційну станцію "Небо-У". І разом із суміжниками почали на неї полювання. В результаті дороговартісну станцію виведено з ладу, а пілотам "Фенікса" для цього знадобилося лише одне прицільне влучання", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Орієнтовна вартість російської РЛС "Небо-У" становить близько $100 млн.

#росія #рлс #знищення
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