В ході саміту С8 започатковано Карпатську інтеграційну ініціативу – Зеленський

В ході першого саміту Карпатської вісімки учасники офіційно започаткували Карпатську інтеграційну ініціативу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Хай Карпатський макрорегіон ЄС буде й надалі міцним. І хай цей формат буде нам підтримкою на шляху вступу у Євросоюз. Дякую всім лідерам країн С8, бізнесу та представникам наших карпатських громад за вагому присутність і перспективні проєкти та домовленості. Потенціал – мільярди євро і взаємне зростання. Важливо реалізувати", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що українська сторона планує залучати додаткові сили та можливості і для підтримки транскордонної взаємодії громад.

"І це своя специфіка тут, у Карпатах: гірські громади, а отже, гірські дороги, свої соціальні виклики, свої екологічні виклики. Багато із цього можна вирішити тільки разом із сусідами, і я дуже розраховую, що наша спільна робота із сусідами буде й надалі збільшуватися", – наголосив президент.

Як повідомлялося, Зеленський разом із президентом Румунії Нікушором Даном взяли участь у першому Карпатському економічному форумі.

Також повідомляється, що окремо на ньому працює інвестиційна EXPO-зона, де кожна країна Карпатської вісімки презентує інвестиційні спроможності для регіону.

Загалом у рамках першого Карпатського економічного форуму вже досягнуто домовленостей про інвестиції на $1 млрд.