Порошенко заявив про роботу над постачанням в Україну 24 літаків A-29 Super Tucano для боротьби з "Шахедами"

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що працює над питанням постачання в Україну 24 легких штурмовиків A-29 Super Tucano виробництва бразильської компанії Embraer для протидії російським ударним безпілотникам.

Як повідомляє пресслужба "Європейської солідарності", це питання він обговорив під час зустрічі фракції з міністром оборони України Євгенієм Хмарою.

"Я запропонував засоби, які дозволять ефективно протидіяти реактивним "Шахедам" і "Бандеролям". Під час переговорів у Польщі на виставці MSPO 2026 ми домовилися з бразильським виробником Embraer і визначили комплекс із 24 літаків Super Tucano, який має високі швидкості, ракетно-артилерійське озброєння, броньовану кабіну, який може зустрічати і знищувати реактивні "Шахеди", – сказав Порошенко.

За його словами, переговори щодо реалізації цього проєкту планується провести з однією з країн НАТО, яка має відповідні контракти з Бразилією.

Порошенко також висловив сподівання, що до кінця року Україна зможе отримати 24 літаки, які використовуватимуться для прикриття об'єктів критичної інфраструктури.

Крім того, за його словами, Міністерству оборони України передано пропозиції британських, литовських, естонських і португальських компаній щодо ракетного озброєння класів "земля-повітря" та "повітря-повітря".

Як зазначається в публікації Breaking Defense, компанія Embraer адаптує легкий штурмовик A-29 Super Tucano для виконання завдань протидії безпілотним літальним апаратам. Для ураження цілей передбачається використання ракет із системою Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), а також вбудованих кулеметів.

За оцінкою компанії, турбогвинтовий A-29 може бути ефективним засобом боротьби з повільними повітряними цілями, зокрема ударними безпілотниками типу Shahed, доповнюючи наземну протиповітряну оборону та винищувальну авіацію.