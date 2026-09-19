Зеленський показав перші кадри знищення реактивних "шахедів" новими дронами-перехоплювачами

Президент України Володимир Зеленський заявив про успішне застосування нового дрона-перехоплювача реактивних шахедів.

"Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада. Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним "шахедам". Створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач", – написав президент у телеграм-каналі.

Президент доєднав до допису відео бойової роботи СБУ з перехоплення реактивних "шахедів".

В СБУ агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що це перші кадри знищення реактивних "шахедів".

Як повідомлялось, напередодні Зеленський заявив, що дві компанії успішно пройшли бойові випробування перехоплювачів реактивних російських дронів.

"В принципі, ми намагаємося не йти в деталі поки щодо перехоплювачів проти швидкісних шахедів, але тим не менше дві кампанії успішно пройшли випробування бойові, було знищено ворожі "шахеди", достатньо на високій швидкості вони йшли. Це великий позитив, скажу вам чесно, але ми хочемо побачити всі випробування і подивитись формат, як це можна максимально пришвидшити і зробити масове виробництво", – сказав Зеленський на саміті "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit).

Президент нагадав, що 67 компаній працюють над перехоплювачами реактивних дронів, вже підписуються контракти.