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Україна звернулась до урядів по всьому світу щодо небезпеки "русскіх домів" – Сибіга

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Україна звернулась до урядів по всьому світу щодо небезпеки "русскіх домів" – Сибіга
Фото: МЗС України

Україна офіційно звернулась до урядів по всьому світу щодо небезпеки мережі російських центрів, включно з Росспівпрацею та так званими культурними центрами "Русскій дом", повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Україна офіційно звернулася до урядів по всьому світу, щоб визнати загрозу для їхньої національної безпеки, яку становить ця мережа. Ми надали аргументи для обмеження їхньої діяльності та повного закриття", – написав він у соцмережі Х в суботу.

Міністр наголосив, що російська мережа так званих культурних центрів слугує інструментом для дезінформації, дестабілізації та шпигунства.

"Ми високо оцінюємо заходи, які вжили органи влади по всій Європі, щоб заблокувати ці мережі, включно з Німеччиною, де вчора в Берліні було закрито "Російський дім" після років злочинного впливу", – зазначив Сибіга.

Однак, додав він, з цих центрів дезінформації продовжують діяти принаймні в семи європейських країнах.

"Масштаб мережевих активностей в Африці, Центральній та Східній Азії, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Південній Америці ще більший", – констатував Сибіга.

#шпигунство #світ #рф #мережа
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