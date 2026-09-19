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УЧХ брав участь у ліквідації наслідків повітряних атак РФ у Сумах та Одесі

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УЧХ брав участь у ліквідації наслідків повітряних атак РФ у Сумах та Одесі
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місцях, які постраждали після російських повітряних атак у Сумах та Одесі.

"Команди загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Сумській та Одеській областях працювали на місцях ліквідації наслідків ударів спільно з іншими екстреними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

У Сумах волонтери проводили поквартирний обхід пошкодженого житлового будинку, щоб виявити постраждалих та оперативно їм допомогти. Постраждалим надавали першу медичну та психологічну допомогу. Одну з поранених волонтери доправили до лікарні.

В Одесі команда УЧХ у співпраці з іншими рятувальними службами надавала допомогу людям після російських атак протягом вчорашнього дня та ночі. Волонтери проводили обхід території для виявлення постраждалих, надавали першу допомогу пораненим та психологічну підтримку людям у стані гострої реакції на стрес.

Як повідомлялося, внаслідок російського удару керованої авіабомбою по дев'ятиповерховому житловому будинку в Сумах троє загиблих, 15 поранених. Вибито майже 500 вікон у трьох житлових будинках та одному закладі освіти, пошкоджено понад 30 автомобілів.

В Одесі внаслідок подвійного влучання ворожих безпілотників в адміністративну 11-поверхову будівлю 10 постраждалих, серед яких двоє рятувальників. На момент першої атаки люди перебували в укритті. Через деякий час російська армія повторно завдала удару БпЛА, коли на місці працювали рятувальники та інші оперативні служби. Пожежу, що охопила декілька поверхів будівлі, ліквідовували понад 70 вогнеборців.

#допомога #тчху #атака #одеса #суми
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