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Генштаб ЗСУ відзвітував про ураження пунктів управління БпЛА і полігону противника

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Генштаб ЗСУ відзвітував про ураження пунктів управління БпЛА і полігону противника
Фото: Генштаб ЗСУ

18 вересня та в ніч на 19 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів противника, повідомив Генштаб ЗСУ у Телеграмі в суботу.

"Так, у районах Луганського та Покровська Донецької області, а також у районах Володимирівки, Вербового, Новопрокопівки, Добропілля та Рівнопілля Запорізької області уражено пункти управління БпЛА противника. У районі Новопрокопівки уражено два таких пункти", – деталізували військові.

Також у районі тимчасово окупованої Новопетрівки Запорізької області уражено полігон "Восточный".

Крім того, на Донеччині, у Рибинському уражено склад матеріально-технічних засобів, а в районі Амвросіївки – склад боєприпасів російського агресора.

За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження 17 вересня 2026 року радіолокаційної станції 80П6 противника в районі населеного пункту Митюлі Смоленської області РФ.

"Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!" – запевнили в Генштабі.

#рф #ураження #генштаб_зсу #цілі
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