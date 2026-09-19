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В Україні з понеділка задощить, очікується похолодання, зокрема у Києві 13-15°

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В Україні з понеділка задощить, очікується похолодання, зокрема у Києві 13-15°
Фото: Pixabay

В Україні у неділю без опадів, з понеділка очікуються дощі і суттєве зниження температури повітря у низці регіонів.

Як повідомив Укргідрометцентр, у неділю, 20 вересня, в Україні без опадів, на північному сході країни та в Черкаській області вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 20 вересня найвища температура вдень була 30,4 в 2015 р., найнижча вночі 0,0 в 1921 р.

У понеділок, 21 вересня, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні помірні, на сході місцями невеликі дощі, подекуди грози.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°; вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 13-18°, на решті території 21-26°.

У Києві в понеділок дощі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 13-15°.

#погода #похолодання #прогноз_погоди #дощі
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