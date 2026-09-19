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Уражено понад 50 тис. артсистем противника з лютого 2022р – Генштаб ЗСУ

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Станом на сьогодні з початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знешкодили понад 50000 одиниць різних артилерійських систем російського агресора, повідомив Генштаб ЗСУ.

"Цей результат – щоденна бойова робота операторів ударних безпілотників, розвідки, фахівців контрбатарейної боротьби та ракетних військ і артилерії й воїнів інших складових Сил оборони України", – йдеться у дописі у Телеграм в суботу.

"Кожна знищена артустановка противника – це врятовані життя наших воїнів і цивільних громадян у прифронтових містах", – наголосили у Генштабі.

#знищення #статистика #рф #артсистеми
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