Росія планує залучити до війни проти України щонайменше 27 громадян Ємену – СЗР

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) встановила щонайменше 27 громадян Ємену, яких російська сторона планує залучити до війни проти України.

"До оформлення цих людей безпосередньо причетні військові структури рф, що свідчить про вибудуваний адміністративний механізм вербування", – йдеться у повідомленні на сайті СЗР.

За їхньою інформацією, спочатку іноземця легалізують в РФ за спрощеною процедурою, а вже потім оформлюють на контрактну службу.

Серед встановлених СЗР громадян Ємену є особи, народжені у 2006 та 2007 роках, тобто зовсім молоді люди, яких Кремль готовий кидати у війну за гроші та обіцянку легального статусу у РФ, зазначено у повідомленні.