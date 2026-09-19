УЧХ поділився досвідом роботи в умовах війни з колегами з Молдови

Делегація Українського Червоного Хреста (УЧХ) поділилася досвідом роботи під час війни з колегами з Молдови.

"Представники Українського Червоного Хреста здійснили робочий візит до Молдови, щоб поділитися практичним досвідом, напрацьованим під час повномасштабної війни в Україні, та визначити подальші напрями розвитку транскордонного партнерства", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Представники УЧХ під час зустрічей із керівництвом та командою Молдовського Червоного Хреста обговорили питання підготовки та реагування на надзвичайні ситуації, навчання першій допомозі, розвитку волонтерства, організаційного розвитку, логістики та забезпечення діяльності організацій.

Делегація також відвідала осередки Молдовського Червоного Хреста в Кишиневі та Бельцях. Команда УЧХ ознайомилася з роботою команд і волонтерів, діяльністю громадських центрів та обговорили можливості подальшої взаємодії.

Як зазначили в УЧХ, такі робочі візити дають змогу передавати практичні напрацювання, знаходити спільні рішення та розвивати транскордонне партнерство.