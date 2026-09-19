Після вчорашнього удару КАБ по Сумах 7-річний хлопчик перебуває в реанімації, його батьки загинули

7-річний хлопчик перебуває в реанімації після вчорашнього російського удару керованою авіабомбою (КАБ) по житловому будинку в Сумах, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Його батьки – 52-річний чоловік та 45-річна жінка, загинули на місці. Вони працювали у Сумській міській раді", – йдеться в повідомленні у Телеграм.

Загалом унаслідок атаки постраждали 10 людей, серед них троє дітей. П'ятеро поранених госпіталізовані, зазначив Григоров.

Внаслідок удару вибито майже 500 вікон у трьох багатоповерхівках та одному із закладів освіти, пошкоджено понад 30 автомобілів.

На місці триває ліквідація наслідків удару, працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Для мешканців розгорнуто штаб допомоги.