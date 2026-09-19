США попередили союзників про затримки поставок ракет через виснаження запасів – ЗМІ

США попередили союзників про можливі затримки з поставками ключових видів озброєння через необхідність поповнення власних виснажених запасів боєприпасів, повідомляє Bloomberg із посиланням на американських та європейських чиновників.

"За словами чиновників, низка європейських країн очікують, що поставки ключових засобів ракетної та протиповітряної оборони будуть відкладені через те, що американські військові вичерпали власний арсенал у війні з Іраном", – йдеться у публікації.

Зокрема, Німеччина звернулася до США з проханням пришвидшити поставки крилатих ракет великої дальності Tomahawk та наземних пускових установок Typhon. Однак виснаження американських запасів Tomahawk означає, що виробник цієї зброї Raytheon, за оцінками Bloomberg, навряд чи зможе виконати замовлення протягом наступних п'яти років.

Двоє чиновників також повідомили агентству, що деякі східноєвропейські країни, які залежать від американських систем озброєння, зіткнулися із затримками поставок після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого.

Рішення Пентагону надати пріоритет поповненню власних арсеналів ускладнює і спроби України отримати від США додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot напередодні зими. Питання посилення української протиповітряної оборони має стати однією з ключових тем обговорень під час засідань Генеральної асамблеї ООН наступного тижня в Нью-Йорку.

За оцінками Bloomberg, США використали в Ірані понад половину найсучасніших варіантів ракет Patriot, третину ракет Tomahawk і майже половину високоточних ударних ракет та ракет-перехоплювачів THAAD.

Бюджетне управління Конгресу США заявило, що з червня 2025 року американські військові, ймовірно, використали до двох третин запасів ракет-перехоплювачів протиракетної оборони.

Водночас американські оборонні компанії нарощують виробництво. Зокрема, Lockheed Martin працює над збільшенням річної виробничої потужності сучасних ракетних сегментів PAC-3 для систем Patriot приблизно з 600 до 2000 одиниць.

За даними Bloomberg, дефіцит ракетних запасів уже позначився і на поставках іншим союзникам США. У квітні Вашингтон повідомив Японії, що поставки ракет Tomahawk можуть бути затримані на термін до двох років.

Водночас США продовжують постачати Україні зброю, придбану європейськими союзниками в межах ініціатив НАТО та ЄС.

Європейські лідери наступного тижня планують звернутися до президента США Дональда Трампа з проханням надати Україні більше ракет Patriot. За даними Bloomberg, європейські чиновники також сподіваються домогтися від США ліцензій на виробництво таких ракет у Європі для подальшої передачі Україні.