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Ексміністр Лісовий: Обговорювалася ідея об'єднання Міносвіти та Мінцифри, але Федоров вважав таку конструкцію нежиттєздатною

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Ексміністр Лісовий: Обговорювалася ідея об'єднання Міносвіти та Мінцифри, але Федоров вважав таку конструкцію нежиттєздатною
Фото: скриншот

Колишній міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що перед його призначенням обговорювалася ідея об'єднання Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації, але тодішній віцепрем'єр Михайло Федоров вважав таку конструкцію нежиттєздатною.

"Президент тоді зробив ставку на Михайла Федорова в контексті людського капіталу і освіти також, коли він був віцепрем'єром і відповідальним за "Цифру". Тоді навіть була така пропозиція про об'єднання міністерств (Мінцифри і Міносвіти - ІФ-У), навіть таке обговорювалося під Мінцифрою під Федорова як під прогресивного міністра. Михайло розумів, що це така конструкція не дуже життєздатна і вони почали тоді активно шукати кандидатури і проводити співбесіди (на міністра освіти – ІФ-У)", – сказав Лісовий на подкасті "Пряма червона".

Також він розповів, що перед тим, як погодився очолити міністерство, діалоги з претендентами на цю посаду проводив засновник і голова групи компаній Advanter Group Андрій Длігач.

Серед іншого, ексміністр розповів, що в перші дні роботи на посаді ледь не вдарив народного депутата, який звернувся до нього із "корупційними чи близькими до того" пропозиціями щодо одного з майнових комплексів.

Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада України прийняла відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Відповідно у відставку пішов весь склад уряду, зокрема і міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів, зокрема призначила голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенка міністром освіти і науки.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#мінцифри #міносвіти #пропозиції #лісовий
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