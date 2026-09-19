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Трамп заявив, що його син відшкодує російському олігарху витрати на весільні вечірки, – ЗМІ

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Трамп заявив, що його син відшкодує російському олігарху витрати на весільні вечірки, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що його син Дональд Трамп-молодший пообіцяв відшкодувати російському бізнесмену Умару Кремльову кошти, які той витратив на весільні урочистості сина президента на Багамах у травні, повідомляє Reuters.

За даними агентства, демократи в Конгресі США цього тижня розпочали розслідування повідомлень про те, що Кремльов, президент Міжнародної боксерської асоціації (IBA), заплатив сотні тисяч доларів за весільні святкування Трампа-молодшого.

Трамп розповів журналістам, що запитав сина про ці повідомлення, на що той відповів: "Ні, я повертаю борг, тату". За словами президента США, це сталося давно, і він чув, що його син платить.

Людина, обізнана із ситуацією, підтвердила Reuters, що Трамп-молодший планував відшкодувати Кремльову витрати.

Раніше цього тижня Трамп заявив, що не знає Кремльова, а суперечка щодо весілля "не має великого значення". За словами Трампа, він часто організовував весілля для інших людей у своїх клубах, зокрема Mar-a-Lago у Флориді.

Дружина Трампа-молодшого Беттіна Трамп заявила у своєму Instagram, що Кремльов є другом родини, який зробив "надзвичайно щедрий весільний подарунок". За її словами, він оплатив дві вечірки після весілля, а не саме весілля.

#трамп #весілля #син #олігарх
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