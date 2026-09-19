РФ уночі атакувала Україну двома "Цирконами" та 174 ударними БпЛА, ППО знищила 141 ціль

У ніч на суботу російські війська атакували Україну двома протикорабельними ракетами "Циркон" та 174 ударними БпЛА різних типів, зокрема 138 Shahed, "Гербера" та дронами інших типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль: 3 "Бандероль"/"Дань-Т"; 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 19 вересня (з 18:00 18 вересня) противник атакував двома протикорабельними ракетами "Циркон" із Курської обл. РФ, 174 ударними БпЛА типу Shahed (половина із них – реактивні), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

У командуванні зазначили, що основні напрямки удару – Одещина, Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях. Ворожі ракети цілей не досягли, інформація про місце падіння уточнюється.

У командуванні додали, що атака триває, в повітряному просторі більше десяти ворожих БпЛА.