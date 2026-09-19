Ворог обстріляв Херсонщину, двоє загиблих іп'ятеро постраждалих

Російські війська обстріляли Херсонську область, двоє загиблих і п'ятеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 – дістали поранення", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Білозерка, Дніпровське, Таврійське, Федорівка, Берислав, Урожайне, Садок, Чарівне, Архангельське, Дудчани, Новокаїри, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Степне та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлі, магазини, стільникову вежу, господарську споруду, газопровід та приватні автомобілі.

Між тим, в п'ятницю зі звільнених громад регіону евакуювали 9 людей.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/15387