На Київщині внаслідок атак РФ пошкоджено 9 цивільних об'єктів у чотирьох районах – ОВА

Унаслідок атак російських ударних дронів на Київщині пошкоджено дев'ять цивільних об'єктів у чотирьох районах області, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Ворог знову б'є по цивільній інфраструктурі, складах, виробничих об'єктах і житлу людей", – написав він у телеграмі.

За словами Ткаченка, повітряна тривога в області фактично тривала майже безперервно протягом доби.

Пошкодження зафіксовано в Обухівському, Вишгородському, Бориспільському та Бучанському районах. В Обухівському районі пошкоджено три цивільні об'єкти, у Вишгородському – один, у Бориспільському – два, у Бучанському – три.

Найбільше постраждали складські приміщення – пошкоджено п'ять таких об'єктів. Також пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби і багатоквартирний будинок.

Ткаченко закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2922