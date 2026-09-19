П'ятеро загиблих, ще 15 постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби – ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 14 населених пунктах області, п'ятеро людей загинули, ще 15 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Липкуватівка Нововодолазької громади загинув 30-річний чоловік, постраждали 8 людей; у сел. Великий Бурлук зазнали поранень чоловіки 63 і 58 років та 73-річна жінка; у м. Балаклія загинули чоловіки 60, 55 і 74 років та 71-річна жінка, зазнали поранень жінки 56, 58 і 80 років; у сел. Слатине поранено 66-річного чоловіка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/synegubov/25776