Сибіга: Законопроєкт Грема ще більше ізолює РФ та зменшить ресурси, що живлять війну

Підписаний президентом США Дональдом Трампом законопроєкт Ліндсі Грема ще більше ізолює РФ та зменшить ресурси, що живлять цю війну та надсилає чіткий сигнал, що агресор "заплатить високу ціну", вважає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це справді історичний день… Підписання президентом Трампом закону імені Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану посилить тиск на Росію та тих, хто сприяє її війні проти України. Це ще більше ізолює агресора та зменшить ресурси, що живлять цю війну", – написав він у соцмережі Х вранці суботи.

За словами міністра, розрахунки Кремля знову виявляються хибними. Тиск на Росію лише посилюватиметься, а сподівання Путіна послабити міжнародну підтримку України зазнають краху, вважає Сибіга.

Міністр зазначив, що закон (Грема – ІФ-У), ухвалений за безпрецедентної двопартійної підтримки в обох палатах Конгресу, надсилає чіткий сигнал: агресор заплатить високу ціну.

"Ми глибоко цінуємо потужну двопартійну підтримку України з боку Сполучених Штатів і віддаємо належне відданості сенатора Ліндсі Грема справі миру та справедливості", – наголосив він.

Сибіга також зазначив, що лідерство США надсилає світові чіткий сигнал про необхідність посилення санкцій проти Росії.

"Ми очікуємо на подальші рішучі кроки з боку наших партнерів у ЄС та інших країнах "Групи семи" (G7). Міжнародний тиск на Росію має бути добре скоординованим, щоб змусити Москву припинити війну", – резюмував він.

Як повідомлялося, Трамп підписав законопроєкт про санкції проти РФ, авторства покійного сенатора Ліндсі Грема.