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Окупанти за добу втратили 1520 осіб та 482 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1520 осіб та 482 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1520 окупантів, один танк, 73 артсистеми, п'ять бронемашин, 1816 БПЛА, а також 482 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.26 склали особового складу – близько 1 516 430 (+1 520) осіб, танків – 12 352 (+1) од, бойових броньованих машин – 25 357 (+5) од, артилерійських систем – 50 011 (+73) од, РСЗВ – 2 143 (+1) од, засоби ППО – 1 657 (+11) од, літаків – 442 (+0) од, гелікоптерів – 356 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 672 (+16) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 524 132 (+1 816) од, крилаті ракети – 5 111 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 150 922 (+480) од, спеціальна техніка – 4 703 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб #втрати #рф
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