США схвалили можливий продаж Україні ППО та боєприпасів на $2,7 млрд

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні американського озброєння для систем протиповітряної оборони на $2,68 млрд, повідомляє сайт Держдепу.

"Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення уряду України продажу в межах програми військових продажів (FMS) продукції для модернізації систем протиповітряної оборони та супутніх обладнання і послуг. Загальна орієнтовна вартість становить 2,68 мільярда доларів", – йдеться в повідомленні.

У разі укладання угоди Україна фінансуватиме закупівлю за рахунок європейських внесків і коштів з американської програми "Іноземне військове фінансування" (FMF), виділених ще за часів попередньої адміністрації США.

Кошти з FMF зараховуватимуться як внесок США до Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови на засадах відшкодування у співвідношенні 1:1.

Україна подала запит на закупівлю такого озброєння, що не належить до категорії основного оборонного обладнання:

ракети S-300 Clone;

ракети GAM-67;

ракетні системи ППО зі збільшеною дальністю дії та лазерним наведенням;

транспортно-пускові установки (Improvised Transporter Erector Launcher) 1.5;

комплекти для модифікації мобільних пускових систем;

радіолокаційні станції RPS-202 для протидії БпЛА тощо.

"Для здійснення запропонованої угоди не потрібно направляти в Україну будь-яких додаткових представників уряду США або підрядників... Пропонований продаж цього обладнання та послуг підтримки не змінить базовий військовий баланс у регіоні", – резюмували у відомстві.