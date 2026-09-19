РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

Російські окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали дві людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Понад 10 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – йдеться в повідомленні.

За словами Ганжі, в Павлограді внаслідок ворожої атаки зайнялася пожежа. Пошкоджена амбулаторія.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька та Томаківська громади. Понівечені торговельний центр, інфраструктура, автомобіль. У важкому стані до лікарні доправили 54-річного чоловіка. 43-річна жінка знаходиться на амбулаторному лікуванні.

На Криворіжжі цілили по Зеленодольській громаді. Пошкоджена приватна оселя.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Васильківській громаді. Пошкоджені приватні будинки і автівка.