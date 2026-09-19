До трьох зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по житловому будинку на Сумщині, а постраждалих до 15 осіб – поліція

До трьох зросла кількість жертв російського удару КАБ по житловому будинку в Сумах, також до 15 осіб – кількість постраждалих, повідомляє Національна поліція України.

"Троє людей загинуло, п'ятнадцять поранено, серед них діти: поліцейські документують наслідки ворожих обстрілів Сумщини", – сказано в повідомленні.

Так, в Сумській громаді внаслідок удару КАБ по багатоповерхівці загинули 51-річний чоловік та 45-річна жінка. Поранень і травм зазнали дев'ятеро людей, серед них 7-річний хлопчик та 13-річна дівчина. Пошкоджено вісім багатоповерхівок, два заклади освіти та понад 20 автомобілів.

Також до медиків звернулися 24-річна жінка та 16-річний хлопець, які постраждали внаслідок ворожих атак у Сумській громаді 16 вересня.

У Конотопській громаді через удари БпЛА поранено двох жінок та пошкоджено житлові будинки, магазини й інфраструктуру. У Білопільській громаді внаслідок скиду боєприпасу з дрона загинув 33-річний чоловік, ще один поранений.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/77173?single=