19 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

19 вересня в Україні відзначають День української музики, День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника, День хірурга, Всесвітній день донора кісткового мозку,

Ще сьогодні День народження смайла, Всесвітній день прибирання, Міжнародний день червоної панди, День свободи програмного забезпечення, День відповідального собаківництва.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта

День 1668 Російська агресія - Day 1668 Russian aggression

День української музики

У третю суботу вересня в Україні відзначають День української музики. Це новий офіційний пам’ятний день, постанову про його встановлення Верховна Рада ухвалила 27 травня 2026 року. Дата свята День української музики приурочена до проведення фестивалю "Червона рута".

У третю суботу вересня в Україні відзначатимуть День української музики. Це новий офіційний пам’ятний день, постанову про його встановлення Верховна Рада ухвалила 27 травня 2026 року. Дата свята День української музики приурочена до проведення фестивалю "Червона рута".

Саме у вересні 1989 року на фестивалі "Червона рута" в Чернівцях публічно прозвучав тоді ще заборонений радянською владою гімн "Ще не вмерла Україна". Ініціатори свята назвали цей епізод символом культурного спротиву й української ідентичності.

День винахідника і раціоналізатора

Припадає на третю суботу вересня. Це професійне свято було встановлено указом президента України 1994 року. Свято визнає важливий внесок винахідників, раціоналізаторів, інженерно-технічних та наукових працівників у розвиток інноваційного потенціалу країни. Цього дня проводяться різноманітні заходи, включаючи виставки, конференції та нагородження найкращих винахідників і раціоналізаторів.

День фармацевтичного працівника

Щорічно припадає на третю суботу вересня. Це професійне свято було встановлено указом Президента України 1999 року на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я. Цей день визнає значний внесок працівників фармацевтичної галузі в охорону здоров’я населення. В Україні працює понад 350 000 фармацевтів, провізорів та інших представників цієї галузі. Вони забезпечують населення необхідними ліками та допомагають підтримувати здоров’я людей.

День народження смайла

День народження смайла (усмішки) святкують кожен рік 19 вересня. Піктограма складається з цифр, букв і розділових знаків. Все вкупі означає вираження емоцій. Смайлики зазвичай доповнюють історію спілкування у мережі інтернет. Завдяки їм можна передати радість, співчуття, здивованість та інші жести для більш цікавої розмови.

Всесвітній день прибирання

Всесвітній день прибирання, що відзначається щороку в третю суботу вересня, – це глобальна дата, що об’єднала, навколо себе мешканців різних країн світу, з метою прибирання планети від сміття.

Міжнародний день червоної панди

Міжнародний день червоної панди - ще одна природозахисна подія, яка відзначається у третю суботу вересня щороку, метою проведення заходів є підвищення обізнаності про червону панду, що перебуває під загрозою зникнення, та її збереження.

День свободи програмного забезпечення

Щорічно в третю суботу вересня відзначається день свободи програмного забезпечення. Його метою є ознайомлення широкого кола користувачів з FLOSS/FOSS, який являє собою програмне забезпечення із вільним вихідним кодом.

Всесвітній день донора кісткового мозку

В третю суботу вересня кожного року весь світ відзначає день донора кісткового мозку. Метою цього дня є вшанування тих людей, які з ризиком для свого здоров’я рятують життя пацієнтів, хворих на лейкемію. Також це свято привертає увагу до інформаційних кампаній та заохочує ставати донорами гемопоетичних стовбурових клітин.

День відповідального собаківництва



Щорічно в третю суботу вересня відзначається день відповідального собаківництва. Метою свята є нагадування всім власникам про відповідальність за тих, кого приручили.

Народилися в цей день:

185 років від дня народження Анатоля (Наталя) Климентійовича Вахнянина (1841–1908), українського композитора, письменника, журналіста, педагога, громадсько-політичного діяча;

150 років від дня народження Олександра Йохимовича Горовиця (1876–1927), українського піаніста, музичного критика, педагога, дядька Володимира та Регіни Горовиців;

140 років від дня народження Амедео Джанніні (1886–1960), італійського правознавця, дипломата, автора праць з історії дипломатії й міжнародного права, політологічних розвідок про Україну, який підтримував зв’язки з представниками УНР та української діаспори;

130 років від дня народження Володимира Івановича Калина (1896–1923), українського актора, режисера.

Ще цього дня:

1941 - Німецькі війська входять до Києва, залишеного червоноармійськими військами;

1945 - До Північної Кореї з сибірського табору повертається майбутній вождь Кім Ір Сен;

1982 - Професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман пропонує використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса й дужки) як вияв емоції у спілкуванні в мережі;

1991 - У Києві відновлюють діяльність Києво-Могилянської академії;

2015 - Найбільший автовиробник світу концерн Volkswagen AG був спійманий на фальсифікації даних викидів шкідливих речовин його турбодизельними двигунами.

Церковне свято

День пам’яті святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта

Вони жили в III столітті і постраждали за віру в Христа під час гонінь імператора Проба. Трохим і Савватій були схоплені в місті Антіохії за те, що відмовилися принести жертву язичницьким богам. Їх піддали жорстоким тортурам: Савватія роздерли гаками, а Трохима змусили ходити в ходаках із понабиваними всередині цвяхами. Після цього їх відправили до імператорського намісника в місті Синаді. У Синаді до них приєднався Доримедонт, який був сенатором і таємним християнином. Він відкрито визнав свою віру і також був підданий тортурам. Врешті-решт, усіх трьох мучеників стратили.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.

З прикмет цього дня:

Ранковий туман — до вологої та довгої осені. Сонячний і ясний день — до затяжної та теплої осені. Ранній відліт журавлів — чекайте на ранні морози. Багато павутини в повітрі — зима буде м'якою. Сильний вітер — до холодної та буревійної зими. Багато жолудів на дубах — на рясний урожай зерна в наступному році. Дощ на Трохима — провісник раннього снігу.

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