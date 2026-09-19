Трамп заявив про угоду з Данією та Гренландією, яка нібито надає США постійний контроль над безпекою острова

Президент США Дональд Трамп заявив про укладення Сполученими Штатами угоди з Данією та Гренландією, яка, за його словами, надає США постійний контроль над питаннями безпеки та іншими потребами на острові.

"Це угода, розрахована на вічність – вона не має терміну завершення!", – написав він у Truth Social.

Трамп заявив, що угода має гарантувати Сполученим Штатам можливість діяти в Гренландії для забезпечення та захисту безпеки острова і США.

За його словами, жоден супротивник США не зможе мати базу чи військову присутність у Гренландії або здійснювати там стратегічно важливі інвестиції без письмового дозволу США.

Трамп також заявив, що США негайно розпочнуть процес розгортання значної військової присутності у відповідних районах Гренландії.

"Ми співпрацюватимемо з жителями Гренландії у питаннях розвитку та будівництва", – пише він.

Трамп назвав домовленості рішенням, вигідним для США, Данії, Гренландії та їхніх союзників, а також заявив, що Сполучені Штати "будуть надійно її захищати".

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117294126158197822