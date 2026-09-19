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Трамп заборонив CNN, MS NOW та Politico працювати в Білому домі

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Президент США Дональд Трамп заявив, що забороняє медіаресурсам CNN, MS NOW та Politico працювати в Білому домі.

"З гордістю повідомляю, що відсьогодні я забороняю доступ до Білого дому таким ЗМІ, як CNN, MSNOW", – написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп пояснив це рішення тим, ніби ці медіа постійно поширюють "фейкові новини".

Трамп також вказав, що MS NOW нещодавно змінив назву з MSNBC буцімто через "відсутність глядачів та довіри". А Politico, за його твердженням, отримало від уряду США за часів Байдена незаконну передплату на $8 млн. Трамп назвав це корупцією.

Президент також попередив, що аналогічні обмеження можуть бути запроваджені щодо інших медіа.

"Інші фейкові новинні медіа – на черзі", – вказав американський лідер.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117293599348325006

#змі #трамп #сша #заборона
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