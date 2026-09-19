На фронті відбулось 176 боїв за добу, найбільше на покровському напрямку – Генштаб

Російські війська від початку доби 176 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 176 бойових зіткнень. Противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 192 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5814 дронів-камікадзе та здійснив 2020 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках наступальної активності ворога не відзначено.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Тернової, Стариці, Широкого, Миколаївки та Зарубинки; ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбили два штурми противника в районах Петропавлівки, Куп'янська-Вузлового та Новоосинового; ще один бій триває.

На лиманському напрямку українські оборонці відбили три спроби загарбників просунутися в районах Надії, Новоселівки та Торського; ще одне боєзіткнення триває.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників іти вперед поблизу Ямполя та Кривої Луки; ще одна атака триває.

Один ворожий штурм зафіксовано на краматорському напрямку в районі Юрківки.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Осикового, Новоселівки, Степанівки та Миколайпілля; ще два боєзіткнення тривають.

Усього 23 атаки відбито на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Кучерів Яр, Торецьке, Добропілля, Білицьке, Ганнівка, Світле, Красноподілля, Новогришине, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка. Одна атака триває.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 44 окупанти та 22 – поранено; знищено дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, вісім одиниць спеціальної техніки, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами, два склади боєприпасів та 47 укриттів ворога. Пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки, дев'ять артилерійських систем, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 145 укриттів противника. Знищено або подавлено 241 безпілотний літальний апарат різних типів", – сказано в повідомленні.

Десять атак окупантів зафіксовано на гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Гірке, Рівне, Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське та Новоселівка.

На оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника в районі Малих Щербаків.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02LEywtnfUKZGWPkuwyWnC4NB2sJYMbhsFxeGg99btxhsbKtE4z5V1oW1PwGEW7Buyl