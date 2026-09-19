Зеленський подякував Трампу за підписання законопроєкту Грема: Мир настає завдяки силі

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за підписання законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, наголосивши на важливості посилення тиску на Росію задля припинення війни.

"Дякую Президенту Трампу за підписання цього надважливого закону. Дякую всім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали", – написав Зеленський у телеграмі.

Президент зазначив, що під час візитів до України сенатор Ліндсі Грем наголошував на необхідності не знижувати тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру.

За його словами, Грем також виступав за тиск на країни, які купують російську нафту, надають РФ фінансові послуги або залучають пов'язані з війною російські компанії до звичайних бізнесових відносин.

"Сенатор Грем ні на мить не сумнівався, що Америка має достатньо сили для боротьби з диктаторами та досягнення результатів, якщо діятиме правильно", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що найкращим вшануванням пам'яті Грема стане повноцінна та якнайшвидша реалізація положень закону.

"А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир", – зазначив Зеленський.

"Мир настає завдяки силі. Спокій приходить завдяки безпеці. А найкращою гарантією безпеки є рішучість", – наголосив президент.

Як повідомлялося, Трамп підписав законопроєкт про санкції проти РФ, авторства покійного сенатора Ліндсі Грема.