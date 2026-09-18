Стефанчук: Парламенти мають бути повноцінними учасниками "Карпатської вісімки"

Парламенти мають бути повноцінними учасниками співпраці у рамках "Карпатської вісімки", вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Парламенти мають бути повноцінною частиною цієї нової співпраці. Адже саме вони створюють законодавчу основу для того, щоб політичні домовленості перетворювалися на реальні рішення, інвестиції та спільні проєкти", – написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

За його словами, сильніший Карпатський регіон означає сильнішу й більш взаємопов'язану Європу.

Стефанчук підкреслив вагому роль нової регіональної ініціативи, яка об'єднує вісім країн Карпатського регіону, інституції ЄС, міжнародних партнерів, громади та бізнес. Він відзначив, що мета ініціативи – перейти від політичного діалогу до конкретних спільних проєктів у сферах безпеки, економічного розвитку, інвестицій і транскордонної співпраці.

"Для України це особливо важливо. Наше відновлення, європейська інтеграція, розвиток транспортних та енергетичних зв'язків із сусідами – це частини одного процесу. Carpathian 8 – це можливість перетворити спільну географію на спільні можливості. І Україна має бути одним із центрів цього процесу", – зазначив Стефанчук.

Спікер повідомив, що радий вітати на саміті "Карпатської вісімки" колег‑парламентарів – першого віцепрезидента Сенату Чеської Республіки Їржі Драгоша та президентку Федеральної ради Австрійської Республіки Крістіне Шварц‑Фукс.

Як повідомлялося, перший установчий саміт "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit) проходить на гірськолижному курорті Буковель в Івано‑Франківській області.

Джерело: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid02xsWkL7f2nxqPA9XUxAXPtukDKYvxMESjmLX6BkKZogf5q9ZbGFaxePSEk1CM6eUl