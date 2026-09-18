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Двоє загиблих у Сумах внаслідок удару КАБами, чотирьох дістали з-під завалів – Зеленський

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Двоє людей загинули у Сумах внаслідок прямого влучання КАБу по багатоповерхівці, чотирьох дістали з-під завалів, серед них одна дитина, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Було пряме влучання авіабомби між третім і четвертим поверхом. З-під завалів вже врятували чотирьох осіб, в тому числі й дитину. Станом на зараз відомо, що, на жаль, двоє людей загинуло. Мої співчуття всім рідним та близьким", – йдеться в його телеграм-каналі.

Зеленський наголосив, що під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники роблять все, щоб деблокувати їх та загасити пожежі.

"Пошуково-рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде потрібно. Був увечері також удар по поліклініці в Павлограді, по логістиці на Київщині", – додав він.

Президент зазначив, що всі служби зараз працюють на місці.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20945

#удар #жертви #суми
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